Φωτιά στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 5ου στόλου, την Πέμπτη (12/3) εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξέσπασε στα κύρια τμήματα πλυντηρίων του πλοίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με πολεμική ενέργεια ή μάχη, αλλά πρόκειται για εσωτερικό συμβάν που αντιμετωπίστηκε από τα συστήματα ασφαλείας και τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του πλοίου.



Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στο αεροπλανοφόρο, ενώ το πλοίο παραμένει πλήρως λειτουργικό και επιχειρησιακά έτοιμο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται μη απειλητικοί για τη ζωή, ενώ η κατάστασή τους είναι σταθερή, σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες.

Το USS Gerald R. Ford αποτελεί το νεότερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου και ναυαρχίδα της ομώνυμης κλάσης πλοίων. Τα περιστατικά ασφαλείας σε τόσο μεγάλα πολεμικά πλοία αντιμετωπίζονται με αυστηρά πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια του πληρώματος όσο και η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.