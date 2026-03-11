Τραμπ: Πολύ σύντομα θα βασιλεύει ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ

Στη διαβεβαίωση ότι σύντομα στο Στενό του Ορμούζ θα υπάρχει «μεγάλη ασφάλεια» προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο σημαντικός θαλάσσιος δίαυλος φέρεται να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Φρουτών της Επανάστασης.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τη διέλευση πετρελαιοφόρων από την περιοχή. Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.

Τραμπ στο Axios: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα



Πάντως, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το πρακτορείο Axios που πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», επειδή «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να βομβαρδίσουμε. Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει».

«Ο πόλεμος πηγαίνει περίφημα. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι νομίζαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ.

«Χτυπήσαμε 16 σκάφη που ναρκοθετούσαν το Ορμούζ»

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την ίδια ημέρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία».

Παράλληλα, την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε στο Ιράν ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στον κόσμο για την προμήθεια πετρελαίου, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι κατατσροφικές.

Μιλώντας στο Axios, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατέστρεψαν 16 σκάφη ναρκοθέτησης ανατρέποντας τα ιρανικά σχέδια.