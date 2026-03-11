«Ξεφεύγει» η κατάσταση στο Ιράν: «Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός»

Την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ολοένα και κλιμακώνονται, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν «μυρίζει μπαρούτι», όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/3) ότι οποιοσδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Φωτ.: Reuters

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.