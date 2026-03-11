Το Ιράν έκανε «την πιο σφοδρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου» - Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις

Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) όταν, λίγο πριν από τη 01:00, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος και ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Δημοσιογράφοι ανέφεραν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και μακρινούς κρότους εκρήξεων, ενώ λίγο αργότερα ο στρατός ενημέρωσε ότι οι πολίτες μπορούν να εξέλθουν από τα καταφύγια.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας δεν ανακοίνωσαν άμεσα θύματα. Το Magen David Adom ανέφερε ότι παρείχε πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό» ατόμων που τραυματίστηκαν κατά τη μετακίνησή τους προς καταφύγια. Από την πλευρά του, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Όλα αυτά την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ιρανικός πύραυλος χτυπά την Ιερουσαλήμ / Φωτ.: Reuters

Αναφορές για χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν –μέσω ιρανικών πρακτορείων– ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ, αναφέροντας πως «η βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δύο πυραύλους». Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Κουβέιτ.

Παράλληλα, πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι drone έπληξε την Τρίτη (10/3) εγκατάσταση «διπλωματικής υποστήριξης» των ΗΠΑ δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, χωρίς τραυματισμούς και χωρίς σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, το drone έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, ενώ δεύτερο έγγραφο ανέφερε ότι το προσωπικό είναι ασφαλές.

Η Washington Post ανέφερε ότι συνολικά εξαπολύθηκαν έξι drones, εκ των οποίων τα πέντε καταρρίφθηκαν, με εκτιμήσεις πως πίσω από την ενέργεια ενδέχεται να βρίσκεται η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ομπρέλα σιιτικών οργανώσεων που φέρονται να πρόσκεινται στο Ιράν.

Πλήγματα στη νότια Βηρυτό – Στο στόχαστρο ξανά η Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στη νότια συνοικία της Βηρυτού, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ANI, που έκανε λόγο για «σφοδρή επιδρομή» σε περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι πλήττει «υποδομές της Χεζμπολάχ» στον συγκεκριμένο τομέα, παράλληλα με επιχειρήσεις που συνεχίζονται στο Ιράν.

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عائشة بكار - بيروت (فيديو) pic.twitter.com/SmQFaXD5gG — هنا لبنان (@thisislebnews) March 11, 2026

Ιράν στον ΟΗΕ: «Παράνομος πόλεμος επιθετικότητας» από ΗΠΑ, Ισραήλ

Από την πλευρά του ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί , από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι διεξάγουν, όπως είπε, «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο επιθετικότητας» κατά της «κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, η σύγκρουση βρίσκεται στην «ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα» και οι επιθέσεις συνεχίζονται «ημέρα και νύχτα».

Ο Ιρανός διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι τα πλήγματα στοχεύουν «αμάχους και πολιτικές υποδομές» και παρουσίασε στοιχεία για απώλειες και καταστροφές, τα οποία –όπως σημειώνεται– δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί «πάνω από 1.300 άμαχοι» και έχουν πληγεί «9.669 πολιτικοί στόχοι», μεταξύ αυτών «7.943 κατοικίες», «32 ιατρικές και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις» και «65 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Καπνοί μετά από ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη / Φωτ.: Reuters

Ο κ. Ιραβανί έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις από χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, λέγοντας ότι πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη απελευθέρωσαν «τοξικούς ρύπους», ενώ οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν «ιδιαίτερα όξινη βροχόπτωση», αυξάνοντας –κατά τον ίδιο– τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων.

Παράλληλα, κατήγγειλε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη και μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία εξέλιξη διέκοψε την υδροδότηση «30 χωριών». Επίσης, έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» σε ξενοδοχείο Ramada στη Βηρυτό, κατά την οποία –όπως είπε– σκοτώθηκαν «τέσσερις Ιρανοί διπλωμάτες», χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία διπλωματών «έγκλημα πολέμου» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Στρέφοντας τα πυρά του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ιρανός πρέσβης κατήγγειλε «σιωπή» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόφαση καταδίκης του Ιράν θα «υπονομεύσει την αξιοπιστία και τη νομιμότητα» του οργάνου. Κλείνοντας, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι το Ιράν «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για την υπεράσπισή του.