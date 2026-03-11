FBI: Συναγερμός για ιρανικά drones στην Καλιφόρνια - Σενάριο επίθεσης από τη θάλασσα

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από απόρρητη προειδοποίηση του FBI που αποκαλύπτει το ABC News. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη φέρεται να σχεδίαζε πλήγματα με drones κατά της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ ως αντίποινα για τον εν εξελίξει πόλεμο, χρησιμοποιώντας σκάφη που πλέουν ανοιχτά των αμερικανικών υδάτων.

Επίθεση από σκάφος-φάντασμα

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που διανεμήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, το FBI απέκτησε πληροφορίες ότι το Ιράν σκόπευε να εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs).

Η επιχείρηση φέρεται ότι θα εκκινούσε από ένα μη ταυτοποιημένο πλοίο στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, με στόχους εντός της πολιτείας της Καλιφόρνια. «Δεν διαθέτουμε πρόσθετες πληροφορίες για τον ακριβή χρόνο, τη μέθοδο, τον συγκεκριμένο στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο, το οποίο εκδόθηκε την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την επίθεσή της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η «τσιμπίδα» από τον Ειρηνικό και το Μεξικό

Η ανησυχία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν περιορίζεται μόνο στο Ιράν, αλλά επεκτείνεται και στα νότια σύνορα της χώρας. Αναλυτές επισημαίνουν τον κίνδυνο για ιρανική διείσδυση. Ο Τζον Κοέν, πρώην επικεφαλής πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προειδοποιεί ότι το Ιράν διαθέτει εκτεταμένη παρουσία στο Μεξικό και τη Νότια Αμερική, διατηρώντας σχέσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τέτοια πλήγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μεξικανικά καρτέλ. Ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2025 αποκάλυπτε ότι αρχηγοί καρτέλ φέρονται να έχουν εξουσιοδοτήσει επιθέσεις με drones που φέρουν εκρηκτικά κατά των αμερικανικών δυνάμεων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Προεγκατεστημένος εξοπλισμός και υβριδικές απειλές

Αν και τα καρτέλ συνήθως αποφεύγουν ενέργειες που θα προκαλούσαν την άμεση στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι πληροφοριών ανησυχούν ότι η τεχνολογία των drones αλλάζει τα δεδομένα.

Ο μόνιμος φόβος της Ουάσιγκτον αφορά τον «προεγκατεστημένο» εξοπλισμό. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οπλισμός και συστήματα drones έχουν ήδη τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία είτε στη στεριά είτε σε εμπορικά πλοία ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης.