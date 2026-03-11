Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποίηση για ολοκληρωτικό πόλεμο - Σκληρή απειλή για Στενά του Ορμούζ

«Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο», διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), υποστηρίζοντας ότι πλέον διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη. Όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για επιχειρήσεις αντεκδίκησης τύπου χτυπήματα με αντίποινα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύγκρουση περνά σε νέα φάση.



Παράλληλα, προειδοποιούν ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον απαγορευμένη ζώνη και ότι ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν θα περάσει από την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν.



Σε ό,τι αφορά τα τρία πλοία που επλήγησαν νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι, παρότι έπλεαν υπό διαφορετικές σημαίες, στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Θρίλερ με τις νάρκες

Το «θρίλερ» με τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται. Μετά τα δημοσιεύματα και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, πηγές από την Τεχεράνη επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει αναπτύξει νάρκες στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να περιπλέξει το άνοιγμα της στρατηγικής πλωτής οδού, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως τη διακίνηση πετρελαίου.



Το βράδυ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στο X, έθεσε τρεις όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφερε, «ο μόνος τρόπος να λήξει η σύγκρουση είναι η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας».



Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τελειώσουν ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν σε λιγότερο από μία ώρα». Σε άλλη συνέντευξή του σημείωσε επίσης ότι «ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, γιατί δεν έχει απομείνει τίποτα να στοχοθετήσουμε».



Την ίδια ώρα, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση προσέγγισης με το Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν χρονικά όρια στις επιχειρήσεις μας στο Ιράν» και ότι «τα πλήγματα στους στόχους μας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί».