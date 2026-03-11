Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ελληνόκτητο είναι ένα από τα τρία εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών ναρκοθετικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πλοία του Ιράν που τοποθετούσαν νάρκες στη θάλασσα, ενώ βλήματα χτύπησαν τρία εμπορικά πλοία που περνούσαν από το σημείο. Το ένα από αυτά ανήκει στην εταιρεία Star Bulk Carriers του γνωστού Έλληνα εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστη προέλευσης βλήμα σε απόσταση 50 περίπου μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών. Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί. Από το πλήγμα, το αμπάρι 1 του πλοίου έχει πλημμυρίσει, ενώ ζημιές υπέστησαν και δεξαμενές. Το πλήρωμα είναι κυρίως Φιλιππινέζοι.

Ζημιές σε δύο ακόμη πλοία

Στο ένα από τα συνολικά τρία πλοία που χτυπήθηκαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος αναγκάσθηκαν να το εγκαταλείψουν.

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 11 περίπου ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United ⁠Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.