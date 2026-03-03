Κικίλιας για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο»

Έκκληση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ναυτικών απηύθυνε την Τρίτη (3/3) ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης με το Ιράν και του παρατεταμένου «μπλόκου» στο Στενό του Ορμούζ.

Η διέλευση μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος παραμένει κλειστή για τέταρτη ημέρα, «πνίγοντας» μια ζωτικής σημασίας αρτηρία από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα πλήξει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από την περιοχή, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο.

«Η ναυτιλία δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο»

Μιλώντας στο Reuters, ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», τονίζοντας: «Εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μην εμπλακεί στις πολεμικές συγκρούσεις. Η παγκόσμια ναυτιλία έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο όλοι χρειάζονται. Και οι ναυτικοί, φυσικά, δεν φταίνε».

Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή ναυτιλία, ελέγχοντας έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον υπουργό, τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται εντός του Κόλπου και ακόμη πέντε εκτός, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Παράλληλα, περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων πλέουν στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη εκδώσει οδηγία από το Σάββατο, συστήνοντας στα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, με την ασφάλεια των ναυτικών να αποτελεί, όπως υπογράμμισε, «ύψιστη προτεραιότητα».

«Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Χαίρομαι που είναι καλά, αλλά ανησυχούμε, φυσικά, επειδή η περιοχή κινδυνεύει. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα μεγαλύτερων προβλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχέδιο επαναπατρισμού

Την ίδια ώρα, η Αθήνα ανακοίνωσε ότι έχει καταρτίσει σχέδιο για τον επαναπατρισμό χιλιάδων Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Ωστόσο, η επιχείρηση επιστροφής τους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος πάνω από τη ζώνη της σύγκρουσης παραμένει κλειστός.

Οι εξελίξεις κρατούν σε επιφυλακή τόσο τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και τις ελληνικές αρχές, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.