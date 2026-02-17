Σήμα του υπουργείου Ναυτιλίας για τα Στενά του Ορμούζ - Αυξημένος κίνδυνος για τα ελληνικά πλοία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καλούνται να βρίσκονται τα ελληνικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από επείγον σήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Το υπουργείο προειδοποιεί για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή και ζητά από πλοίαρχους και πληρώματα να τηρούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας κατά τον πλου.

Απόπειρα επιβίβασης ενόπλων και παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης

Σύμφωνα με το έγγραφο, έχει ήδη καταγραφεί περιστατικό απόπειρας επιβίβασης ενόπλων σε φορτηγό πλοίο από δύο μικρά ταχύπλοα σκάφη. Παράλληλα αναφέρονται έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στην περιοχή, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης (GPS).

Επιπλέον, παρατηρείται παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Το υπουργείο συστήνει στα πλοία:

να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα φιλικά επιχειρησιακά κέντρα

να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης

να πλέουν όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ακτές του Ιράν λόγω στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή

Στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά

Η προειδοποίηση συνδέεται με ευρείας κλίμακας ναυτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Για ορισμένες ώρες την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 τμήματα της θαλάσσιας οδού έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Οι ασκήσεις, υπό την ονομασία «Maritime Security Belt», διεξάγονται με τη συμμετοχή ναυτικών δυνάμεων από Ρωσία και Κίνα και περιλαμβάνουν και βολές με πραγματικά πυρά. Πρόκειται για συνεργασία που ξεκίνησε το 2019 και επαναλαμβάνεται τακτικά.

Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα και αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες διεθνούς εμπορίου. Από το πέρασμα αυτό μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς εξυπηρετεί τις εξαγωγές χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ένταση στην περιοχή καταγράφεται την ίδια περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη νέες έμμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι και στις αρχές Φεβρουαρίου είχε αποσταλεί αντίστοιχη επείγουσα οδηγία προς τα πλοία που κινούνται τόσο στον Κόλπο του Άντεν όσο και στα Στενά του Ορμούζ, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.