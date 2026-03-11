Τα σενάρια του Αμερικανικού Πενταγώνου μετά τις πληροφορίες για Ιρανική ναρκοθέτηση

Αυξημένη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες για περιορισμένης κλίμακας ναρκοθέτηση της περιοχής από το ναυτικό των Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Η θαλάσσια αυτή δίοδος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το Πεντάγωνο επεξεργάζεται εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ακόμη και σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, αλλά και η συνοδεία εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων από πολεμικά πλοία του Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το «μυστήριο» με δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ

Την ίδια ώρα, σύγχυση προκάλεσε μια δήλωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίος ανέφερε μέσω ανάρτησης ότι πλοία του αμερικανικού ναυτικού συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο, όπως είπε, να διασφαλιστεί η ομαλή ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Λίγο αργότερα όμως, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι σημειώθηκε τέτοια επιχείρηση στην περιοχή. Ακολούθως, η σχετική ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού διαγράφηκε, γεγονός που ενίσχυσε τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το βασικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου από χώρες του Περσικού Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το ίδιο το Ιράν. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις τιμές του πετρελαίου.

Για τον λόγο αυτό, η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ότι θεωρεί ζωτικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών μέτρων εάν κριθεί ότι απειλείται η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.