Επίθεση των ΗΠΑ σε ναρκοθετικά σκάφη του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ - Βίντεο της «εξουδετέρωσης»

Την ώρα που αναφορές θέλουν το Ιράν να έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την στρατηγικά ζωτικής σημασίας πλωτή οδό, οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της «εξουδετέρωσης» ναρκοθετικού σκάφους.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε και κατέστρεψε 16 ιρανικά ναρκοθετικά σκάφη κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, το CNN ανέφερε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει μερικές δεκάδες νάρκες στο Στενό τις τελευταίες ημέρες και έχει την ικανότητα να σπείρει εκατοντάδες ακόμη.



Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει από το στενό και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει ούτε «ένα λίτρο πετρελαίου» να φύγει από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.



Επιθέσεις σε ναρκοθετικά σκάφη

Την Τρίτη (10/03), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι «εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και δεν έχουμε αναφορές ότι το έχουν κάνει, θέλουμε να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ!» Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε μη διαβαθμισμένα πλάνα από τις επιθέσεις του σε πλοία που τοποθετούσαν νάρκες.



U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Οι μεταφορές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν αποκλειστεί από τη διέλευση μέσω της στενής πλωτής οδού από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πριν από 11 ημέρες, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και προκαλώντας χάος στις παγκόσμιες αγορές, όπως αναφέρει ο Guardian.



Η έντονη ευαισθησία των αγορών πετρελαίου στις ειδήσεις για το Στενό υπογραμμίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/03), όταν μια ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ που διαγράφηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στην αγορά.

Αυξάνοντας τις ελπίδες ότι το Στενό του Ορμούζ θα άνοιγε ξανά για δραστηριότητα, ο Κρις Ράιτ δημοσίευσε στο X: «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσα από το Στενό του Ορμούζ για να διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει προς τις παγκόσμιες αγορές».



Σε απάντηση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν έως και 19% και ένα χρηματιστηριακό fund που συνδέεται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έχασε 84 εκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίησή του, ανέφερε η Wall Street Journal.



Ωστόσο, η ανάρτηση αφαιρέθηκε γρήγορα και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διέψευσαν τον ισχυρισμό του Ράιτ, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια αποστολή. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Ενέργειας δήλωσε ότι η ανάρτηση του Ράιτ είχε «λανθασμένα δημοσιευτεί» από το προσωπικό του οργανισμού.



Οι Φρουροί θα απαντήσουν με πυραύλους

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ράιτ, ένας εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν αρνήθηκε ότι συνοδεύτηκε πετρελαιοφόρο. «Οποιαδήποτε κίνηση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας», δήλωσε ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας, ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, αναφέρθηκε στην πιθανότητα το αμερικανικό ναυτικό να συνοδεύει πλοία μέσω του Στενού. «Εξετάζουμε μια σειρά από επιλογές εκεί και θα βρούμε πώς να λύσουμε τα προβλήματα καθώς αυτά θα έρχονται σε εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα με τον Κέιν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι αν «το Ιράν κάνει οτιδήποτε για να σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του Στενού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 20 φορές πιο σκληρά από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής».



Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει ενεργειακές υποδομές με επιθέσεις που φαίνεται να στοχεύουν στη δημιουργία επαρκούς παγκόσμιου οικονομικού πλήγματος ώστε να πιέσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερματίσουν τις επιθέσεις τους.



Η σημασία του Στενού του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ έχει πλάτος μόλις 34 χιλιόμετρα (21 μίλια) στο στενότερο σημείο του, με τη ναυτική λωρίδα πλάτους μόλις δύο μιλίων προς κάθε κατεύθυνση. Τη δεκαετία του 1980, το Ιράν ναρκοθέτησε το σημείο κατά τη διάρκεια του πολέμου των δεξαμενόπλοιων με το Ιράκ.



Την Τρίτη, ο Αμίν Νάσερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco, δήλωσε ότι τα δεξαμενόπλοια ανακατευθύνονται για να αποφύγουν το Στενό και ότι ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της εταιρείας θα φτάσει στην πλήρη χωρητικότητά του αυτή την εβδομάδα, με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα να μεταφέρονται στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.



Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) πρότεινε επίσης τη μεγαλύτερη απελευθέρωση που έχει γίνει ποτέ σε αποθέματα πετρελαίου για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες τιμές του αργού πετρελαίου, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.



Η απελευθέρωση θα ξεπεράσει τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που θα θέσουν στην αγορά οι χώρες μέλη του IEA το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε η εφημερίδα. Η πρόταση κυκλοφόρησε σε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ενέργειας από τις 32 χώρες μέλη του IEA την Τρίτη (10/03), ενώ η απόφαση αναμένεται την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.