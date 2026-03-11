Τραμπ στο Axios: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα γιατί δεν έμεινε κάτι για να βομβαρδίσω στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία με το πρακτορείο Axios είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 11 Μαρτίου σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», επειδή «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να βομβαρδίσουμε. Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει».

«Ο πόλεμος πηγαίνει περίφημα. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι νομίζαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ.

«Χτυπήσαμε 16 σκάφη που ναρκοθετούσαν το Ορμούζ»

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την ίδια ημέρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία».

Παράλληλα, την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε στο Ιράν ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στον κόσμο για την προμήθεια πετρελαίου, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι κατατσροφικές.

Μιλώντας στο Axios, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατέστρεψαν 16 σκάφη ναρκοθέτησης ανατρέποντας τα ιρανικά σχέδια.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τετάρτη ότι η αποστολή του αμερικανικού στρατού είναι να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ και να παρενοχλεί τη ναυτιλία στο στενό.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν καταστροφική μαχητική ισχύ εναντίον του ιρανικού καθεστώτος. Η μαχητική ισχύς των ΗΠΑ αυξάνεται, η μαχητική ισχύς του Ιράν μειώνεται», δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί δραστικά.

Λευκός Οίκος: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι μας

Την ίδια ώρα, πηγές από τον Λευκό Οίκο τονίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός διεξάγει καταστροφικές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι. Μέχρι στιγμής έχουμε χτυπήσει πάνω από 5.500 στόχους στο εσωτερικό του Ιράν και έχουμε βυθίσει πάνω από 60 Ιρανικά πλοία» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.