Οι ΗΠΑ κάνουν «strike» στις «κορίνες» του Ιράν: Το βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος

Δεν έχουν τέλος τα βίντεο που ανεβαίνουν στα social media από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις επιτυχίες των ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια να δηλωθεί με έμφαση για το ποιος είναι ο νικητής.



Στο νέο βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος, φαίνεται ο Αμερικανός παίκτης του bowling Πιτ Γουέμπερ να κάνει strike. Κατευθείαν οι κορίνες «παίρνουν ζωή» και ξεκινούν να περπατούν θυμωμένες στην έρημο, κρατώντας πλακάτ που γράφει «δεν θα σταματήσουμε να παράγουμε πυρηνικά όπλα». Οι κορίνες που απεικονίζουν τους αξιωματούχους του καθεστώτος του Ιράν επιστρέφουν στον διάδρομο του bowling για να γίνει ξανά strike από μπάλα στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ.

Το βίντεο τελειώνει απλά με την φράση: «Λευκός Οίκος, Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ».

Αντιφατικά μηνύματα από τον Τραμπ

Σε νεότερη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει «σύντομα», υποστηρίζοντας πως ο αμερικανικός στρατός έχει πλέον «λίγα» να χτυπήσει στο Ιράν. Ωστόσο, σε συγκέντρωση στο Κεντάκι άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί αποχώρηση «πριν έρθει η ώρα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί ως τελικό στόχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το κόστος για τις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης ξεπέρασε τα 11 δισ. δολάρια, στοιχείο που εντείνει τη συζήτηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τη διάρκεια και το εύρος των επιχειρήσεων.