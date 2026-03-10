Τραμπ σε Ιράν: Αποναρκοθέτηση τώρα του Ορμούζ - «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση πυρός» λέει η Τεχεράνη

Αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν απέστειλε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αξιώνοντας να απομακρυνθούν τυχόν νάρκες που ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί στο Στενό του Ορμούζ.

Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Truth Social, διεμήνυσε στην Τεχεράνη πως αν δεν το πράξει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς στρατιωτικές συνέπειες.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – και δεν έχουμε αναφορές ότι το έκαναν – θέλουμε να τις απομακρύνουν ΑΜΕΣΩΣ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες, και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο. Αντιθέτως, εάν αφαιρέσουν όσες ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Ιράν: Δεν επιδιώκουμε την κατάπαυση πυρός

Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, τόνισε κατά την ενδεκάτη ημέρα του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός. Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», αναφέρει ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο "πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου" καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο».

Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.

Φρουροί της Επανάστασης: Πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία

Την ίδια ώρα ο αρχηγός του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε πως αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους που θα διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσουν στόχο.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από την δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των στενών, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και drones», τόνισε χαρακτηριστικά. ο αρχηγός του ναυτικού των IRGC, Αλιρεζά Τανγκσιρί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, διεμήνυσαν πως όποιες αραβικές ή ευρωπαϊκές χώρες απελάσουν τους πρέσβεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αποκτήσουν το δικαίωμα για διέλευση.