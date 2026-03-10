Ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν

Νέα δεδομένα για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης (10/3) ο Λευκός Οίκος σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, μέσω της εκπροσώπου Κάρολιν Λέβιτ, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή εντείνονται και η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η κ. Λέβιτ υποστήριξε ότι τα μέχρι τώρα στρατιωτικά πλήγματα έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές υποδομές της Τεχεράνης, περιορίζοντας τις δυνατότητες πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων. Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί δραστικά από την έναρξη των επιχειρήσεων, ενώ η αμερικανική αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους που θεωρούνται κρίσιμοι για τη στρατιωτική ικανότητα της χώρας.

JUST IN:



🇺🇸 "As for boots on the ground, wisely the president does not rule options out" - Leavitt #Iran#IranWar pic.twitter.com/Qoyh2PlokC — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 10, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά αξιωματούχων ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει καμία στρατιωτική επιλογή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι υπογραμμίστηκε ότι η κύρια φάση των επιχειρήσεων παραμένει αεροπορική και ναυτική, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της σύγκρουσης τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του αμερικανικού Πενταγώνου μέχρι σήμερα 140 αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, οι οκτώ από αυτούς σοβαρά, ενώ επτά στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βασικός στόχος της στρατιωτικής εκστρατείας είναι να περιοριστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να αποτραπεί οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης εάν το Ιράν επιλέξει να απαντήσει με νέες επιθέσεις.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της σύγκρουσης, καθώς θα δείξουν εάν η στρατηγική των αμερικανικών πληγμάτων θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή εάν η κρίση θα μετατραπεί σε ευρύτερη στρατιωτική αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, αν και δεν θεωρείται άμεσο, αποτελεί πλέον μέρος της δημόσιας συζήτησης στην Ουάσιγκτον, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης και το εύρος των επιλογών που εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση.