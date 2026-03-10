Παιχνίδι κατασκόπων: 30 συλλήψεις στο Ιράν - Κατηγορούνται ως πράκτορες των ΗΠΑ

Τη σύλληψη 30 ατόμων με την κατηγορία ότι δρούσαν «πράκτορες του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού» ανακοίνωσαν οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η μαζική αυτή επιχείρηση έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς εκκωφαντικών αποτυχιών της ιρανικής αντικατασκοπείας, η οποία φαίνεται να έχει διαβρωθεί από το Ισραήλ σε βαθμό που αγγίζει την ίδια την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Οι 30 συλλήψεις που ανακοινώθηκαν την Τρίτη (10/3) θεωρούνται από αναλυτές ως μια προσπάθεια να «κλείσουν οι τρύπες» σε έναν μηχανισμό που έχει μετατραπεί σε «σουρωτήρι».

Οι ενδείξεις για τη δράση ενός γιγαντιαίου δικτύου κατασκόπων επί ιρανικού εδάφους είναι πλέον αδιαμφισβήτητες. Η εξόντωση του Ισμαήλ Χανίγια στην καρδιά της Τεχεράνης και η εξουδετέρωση του Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό απαιτούσαν πληροφορίες που μόνο κάποιος μέσα από το «βαθύ κράτος» των IRGC θα μπορούσε να διαθέτει.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο κάτω από τη μύτη των Φρουρών

Η πιο σοκαριστική πτυχή αυτής της εσωτερικής κατάρρευσης είναι η τύχη του Ταξίαρχου Ισμαήλ Καανί. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης και τον ιστότοπο The National των Εμιράτων, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς φαίνεται ότι δεν είναι πια στη ζωή, έχοντας εκτελεστεί από το ίδιο το καθεστώς με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Μοσάντ.

Οι υποψίες εναντίον του Καανί μετατράπηκαν σε βεβαιότητα για τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης μετά τον βομβαρδισμό που στοίχισε τη ζωή στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Καανί βρισκόταν στο ίδιο κυβερνητικό κτίριο, δίπλα στον Ανώτατο Ηγέτη, όμως κατάφερε να βγει αλώβητος, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως «εγγύηση ασφαλείας» από το Ισραήλ προς τον πληροφοριοδότη του.

Η προφητεία του Αχμαντινετζάντ και η «Κερκόπορτα» της Αντικατασκοπείας

Η βαθιά διείσδυση του Ισραήλ δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ήδη από τον Ιούνιο του 2025, ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στους πρόσφατους βομβαρδισμούς, είχε προβεί σε μια αποκαλυπτική καταγγελία, ότι το Ιράν είχε συστήσει μια ειδική μονάδα αντικατασκοπείας με αποκλειστικό στόχο τον εντοπισμό πρακτόρων της Μοσάντ, μόνο και μόνο για να ανακαλυφθεί εκ των υστέρων ότι ο ίδιος ο επικεφαλής της μονάδας ήταν πράκτορας του Ισραήλ.