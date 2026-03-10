Σειρήνες στο Τελ Αβίβ, η Τεχεράνη ξανά στο στόχαστρο - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν την Τρίτη (10/3) ότι έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη ημέρα του.



Στην ανακοίνωση, ο στρατός λέει ότι «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους».



Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, διαδραματίζει «ρόλο-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και είναι «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.



Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ, ιδίως στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Το βράδυ, σειρήνες ηχήσαν στην καρδιά του Τελ Αβίβ, με το σύστημα Iron Dome να ενεργοποιείται για την αναχαίτιση πυραύλων και drones.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τεχεράνη, καθώς οι δυνάμεις IDF εξαπέλυσαν πλήγματα.

Διάψευση για Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο έντονη ημέρα των επιθέσεων. Σε μια αμφιλεγόμενη εξέλιξη, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε ότι συνόδευσε πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ, κάτι που αργότερα διέψευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε ακόμη περισσότερο αφού ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ένα πρώτο δεξαμενόπλοιο, συνοδευόμενο από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, διέπλευσε ο Στενό του Ορμούζ, που μέχρι τώρα είναι μπλοκαρισμένα λόγω του πολέμου. Αν και ο υπουργός διέγραψε πολύ γρήγορα την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γύρω στις 19.40 η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας είχε πέσει στα 84,16 δολάρια του βαρέλι (-14,96%) και του αμερικανικού αργού WTI στα 79,17 δολάρια (-16,46%). «Το αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία ένα δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενό του Ορμούζ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει στις παγκόσμιες αγορές», είπε ανακοινώσει λεπτά νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ με ένα βίντεο που ανάρτηση στο Χ. Ο Ράιτ διέγραψε στη συνέχεια την ανάρτηση, χωρίς καμία εξήγηση. Οι Φρουροί της Επανάστασης και ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο Reuters διέψευσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνόδευσαν οποιοδήποτε πλοίο στο Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί πάντως από το πρωί, αφού την Δευτέρα έφτασε μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Από το Στενό του Ορμούζ, μια θαλάσσια δίοδο κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, περνά σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Η ανακοίνωση, νωρίτερα, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) ότι συγκαλεί «έκτακτη σύσκεψη» των μελών του, καθησύχασε τους επενδυτές που αναμένουν τη λήψη κάποιας απόφασης για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times, ο όγκος του πετρελαίου που θα αντληθεί από τα εθνικά αποθέματα μπορεί να φτάνει τα 300-400 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή έως και το ένα τέταρτο των 1,2 δισεκ. βαρελιών που έχει στη διάθεσή του ο ΙΕΑ.



Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στη μείωση των τιμών είναι η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου, όπως προανήγγειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά την επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθούν ορισμένες κυρώσεις στο πετρέλαιο.



«Είναι σχεδόν βέβαιο» ότι ο Τραμπ «αντέδρασε νευρικά απέναντι στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και της πτώσης των μετοχών στα χρηματιστήρια», εκτίμησε ο Άρνι Λόχμαν Ράσμουσεν, αναλυτής της Global Risk Management.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να ετοιμάζεται να αναπτύξει ναυτικές νάρκες στις θαλάσσιες οδούς του Στενού του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας μικρά σκάφη ικανά να μεταφέρουν δύο έως τρεις νάρκες το καθένα, σύμφωνα με το CBS News. Οι εκτιμήσεις έχουν τοποθετήσει το απόθεμα ναρκών του Ιράν σε περίπου 2.000-6.000 νάρκες.

Ο «Δράκος» απέπλευσε

Στην Κύπρο, η Βρετανία έχει στείλει το αντιτορπιλικό «Dragon», ενώ ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο, Πεζεσκιάν.

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon αναχώρησε αργά το απόγευμα της Τρίτης (10/3) από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας με κατεύθυνση την Κύπρο ώστε να συμβάλει στην αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon (φωτο αρχείου: REUTERS/Carlos Jasso)

Θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές (μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν και βαλλιστικούς πυραύλους). Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.



Το HMS Dragon έχει επανειλημμένα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Σε περιόδους αυξημένης έντασης, χρησιμοποιείται συχνά για συνοδεία αεροπλανοφόρων και για ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.



Αξίζει να σημειωθεί πως θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο.



Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει το Ιράν για «χτυπήματα άνευ προηγουμένου», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, υπό όρους. Η ιρανική πλευρά, μέσω του επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, επέμεινε στη σκληρή γραμμή, χαρακτηρίζοντας τις προειδοποιήσεις του Τραμπ «κενές απειλές» και προειδοποιώντας: «προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς».



Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, στο Άμπου Ντάμπι, δέχθηκε επίθεση από drone, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του. Η εταιρεία Aramco προειδοποίησε για τις συνέπειες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυξάνοντας την ανησυχία για την ενεργειακή σταθερότητα στην περιοχή.