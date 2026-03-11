Ισορροπούν οι τιμές του πετρελαίου: Στα 88 δολάρια το βαρέλι μετά την απόφαση των G7

Η απόφαση των G7 να αυξήσουν τα αποθέματα του πετρελαίου ήταν η κίνηση που οδήγησε σε μεγάλη αποκλιμάκωση (άνω του 15%) των τιμών του πετρελαίου WTI και Brent την Τρίτη.

Από χθες το βράδυ (Τρίτη 10 Μαρτίου) και σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδος) οι τιμές ισορροπούν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Πριν από λίγο το βρετανικό Brent ήταν στα 88 δολάρια /βαρέλι και το WTI στα 85,35 δολάρια / βαρέλι.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από τη χθεσινή τους ανάκαμψη, εν μέσω αβεβαιότητας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εξέλιξη των τιμών των υδρογονανθράκων.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, γύρω στις 10:05 ώρα Ελλάδας, το Παρίσι σημείωσε πτώση 0,72%, η Φρανκφούρτη 1,09% και το Λονδίνο 0,63% ενώ το Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,79%.