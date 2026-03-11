Ιράν: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει τηλεδιάσκεψης των ηγετών της G7, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, με αντικείμενο τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Ελιζέ.



Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

Η G7 θέλει να είναι έτοιμη να αναπτύξει αποθέματα πετρελαίου εάν χρειαστεί και ανέθεσε στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να μελετήσει τις ποσότητες που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, σε δημοσιογράφους στο Παρίσι την Τρίτη.

Η Γαλλία ασκεί την τρέχουσα προεδρία της G7.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε υψηλό τετραετίας, σχεδόν στα 120 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, στο Λονδίνο τη Δευτέρα, καθώς οι ροές μέσω του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο παρέμειναν ουσιαστικά σταματημένες και οι μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μείωσαν την παραγωγή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη συνέχεια υποχώρησαν μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα» και διαπραγματεύονταν κοντά στα 91 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι την Τρίτη.