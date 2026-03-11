Ιστορική απόφαση ΔΟΕ για αποδέσμευση-μαμούθ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου

Με ομόφωνη απόφαση των 32 μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προτάθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου η αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προκειμένου να μειωθούν οι τιμές που εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση καθώς είναι η μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν ρίξει στην αγορά οι χώρες μέλη του ΔΟΕ, σε δύο φάσεις, το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν προήδρευε σε σύσκεψη των ηγετών της G7 για το ίδιο ζήτημα. Η υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών, σημειώνοντας ότι η χώρα της θα συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ ΗΠΑ και Ιαπωνία θα είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας σημείωσε ότι η χώρα του θα συμβάλει με 13,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

«Η πίεση προήλθε κυρίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που θέλει αυτήν την αποδέσμευση», σχολίασε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Παράλληλα, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ ανέφερε ότι η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων θα γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα που αρμόζει στις συνθήκες κάθε χώρας ξεχωριστά. Ο Οργανισμός θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, εν ευθέτω χρόνο, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις αγορές πετρελαίου και αερίου.

Την απόφαση του ΔΟΕ χαιρέτισε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν, λέγοντας ότι η Επιτροπή συνεχίζει να συντονίζει τις ενέργειές των χωρών μελών της, σε συνεργασία με τον Οργανισμό.