«Ασανσέρ» η τιμή του πετρελαίου - Ξανά στα 100 δολάρια το βαρέλι

Έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να κινείται και πάλι ανοδικά.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, το Brent Crude Oil διατηρείται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 8% σε σχέση με την Τετάρτη. Αντίστοιχη είναι η πορεία και για το West Texas Intermediate (WTI).

Η νέα άνοδος έρχεται μετά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς σε χώρες του Κόλπου αλλά και σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας.

Δεύτερη εκτίναξη μέσα σε τρεις ημέρες

Πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρή άνοδο των τιμών μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Είχε προηγηθεί προσωρινή αποκλιμάκωση την Τρίτη, μετά την απόφαση των χωρών της G7 και του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) να αυξήσουν την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 400 εκατομμύρια βαρέλια.

Ωστόσο, η νέα άνοδος δείχνει ότι οι αγορές δεν θεωρούν πιθανή μια άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Η πορεία των τιμών υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εκτιμούν πως η κρίση δύσκολα θα εκτονωθεί στο άμεσο μέλλον, παρά τις εκτιμήσεις που είχαν εκφραστεί για πιθανή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες από τον Donald Trump και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Προειδοποιήσεις ακόμη και για 200 δολάρια

Την ίδια ώρα, από το αντίπαλο στρατόπεδο, το Ιράν ανεβάζει τους τόνους. Εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της χώρας προειδοποίησε χθες ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ετοιμαστείτε η τιμή του πετρελαίου να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια, την οποία έχετε αποσταθεροποιήσει».