Ο Μακρόν άλλαξε ημερομηνία σε συνεδρίαση της G7 για τα γενέθλια Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» της προσεχούς συνόδου κορυφής της G7, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η δήλωση ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο η σύνοδος, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14-16 Ιουνίου, μετατέθηκε τελικά για τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει για τις 14 Ιουνίου, ημέρα των 80ών γενεθλίων του, τη διοργάνωση αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο.

«Απαραίτητη η συμμετοχή Τραμπ»

«Καθώς είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, οι εταίροι μας θεώρησαν απαραίτητη τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7. Άλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες για να προσαρμοστούν στο πρόγραμμά του», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, το Ελιζέ σχολίασε ότι «η ημερομηνία της συνόδου κορυφής είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με το σύνολο των εταίρων της G7».

Η «Ομάδα των Επτά» αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, με τη διοργάνωση των συνόδων να γίνεται εκ περιτροπής.

Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στο σχήμα, κλονίζοντας τις παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και επαναφέροντας εντάσεις στο εσωτερικό της G7.