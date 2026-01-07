«Ντόναλντ, σε ικετεύω» - Ο Τραμπ ξεφτιλίζει δημοσίως τον Μακρόν για τους δασμούς

Σε μια πρωτοφανή κίνηση για ηγέτη χώρας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δίστασε να χλευάσει δημοσίως τον Εμανουέλ Μακρόν, μιμούμενος ακόμη και τη γαλλική προφορά του, περιγράφοντας πώς έκανε επίδειξη δύναμης στο θέμα των δασμών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χλεύασε τον Γάλλο ομόλογό του, αφηγούμενος πώς ανάγκασε το Παρίσι να συμφωνήσει να τριπλασιάσει τις τιμές των φαρμάκων απειλώντας να αυξήσει τους δασμούς σε όλες τις γαλλικές εισαγωγές στην Αμερική.



Απευθυνόμενος στους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις χρεώσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων επειδή οι Αμερικανοί πληρώνουν «14 φορές» περισσότερο από τους Γάλλους καταναλωτές - μια πρόταση που ο Γάλλος πρόεδρος αρχικά απέρριψε.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι στη συνέχεια εξέδωσε τελεσίγραφο, λέγοντας στη Γαλλία είτε να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ είτε να αντιμετωπίσει δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σαμπάνιων και του κρασιού. Η απειλή δασμών, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, έκανε τον Μακρόν να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ.



Με υποτιμητικό τόνο μάλιστα, ο Τραμπ μιμήθηκε τον Μακρόν χρησιμοποιώντας και ειρωνικά γαλλική προφορά, λέγοντας ότι τελικά υποχώρησε και του είπε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».



Ο Τραμπ δήλωσε ότι απάντησε στον Μακρόν: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας».



Στη συνέχεια, ο Τραμπ, στο ίδιο ειρωνικό ύφος, είπε ότι ο Μακρόν τού απάντησε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ, θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».