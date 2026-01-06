Ο Τραμπ και η ομάδα του συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας - Στο «τραπέζι» η αγορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν μια σειρά από τρόπους για την απόκτηση της Γροιλανδίας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές πως η απόκτηση της περιοχής αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας».

Επισημαίνει επίσης ότι «η αξιοποίηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι πάντα μια επιλογή».

Απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει ευρέως γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην Αρκτική περιοχή. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την προώθηση αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.»

Οι προσπάθειες για την απόκτηση της Γροιλανδίας περιλαμβάνουν είτε την αγορά της είτε τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης με το νησί, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος προσθέτει ότι ο Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του και ότι το ζήτημα «δεν πρόκειται να φύγει από το τραπέζι», παρά τις αντιρρήσεις άλλων ηγετών του ΝΑΤΟ.

Γροιλανδία και Δανία ζήτησαν να συναντήσουν τον Ρούμπιο

Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθ'όλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε.