Ευρωπαίοι ηγέτες κατά Τραμπ: Στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας

Στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας τάσσονται επτά Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινή δήλωσή τους, μετά τις έμμεσες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ που υποννούσε μια ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για την Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, δεν είναι απλώς ένα παγωμένο κομμάτι γης χαμένο στον Αρκτικό Κύκλο. Είναι το νέο «φιλέτο» της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ το είδε πριν από άλλους — με τον τρόπο που βλέπει πάντα τον κόσμο, με όρους real estate και σκληρής ισχύος.



Όταν ο Τραμπ δήλωσε πως η Γροιλανδία είναι «απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δεν μπλόφαρε. Η γεωγραφική της θέση στον Αρκτικός Ωκεανός την καθιστά κομβικό σημείο επιτήρησης, στρατιωτικού ελέγχου και πρόσβασης σε νέους εμπορικούς διαδρόμους που ανοίγουν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το στρατηγικό παιχνίδι στον Αρκτικό

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τη σταθερή ενίσχυση της ρωσικής παρουσίας στον Βορρά, αλλά και την είσοδο της Κίνας στο παιχνίδι με τον λεγόμενο «Αρκτικό Δρόμο». Η Ρωσία αναπτύσσει στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, ενώ η Κίνα επενδύει σε λιμάνια, έρευνες και logistics. Για τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία λειτουργεί ως φυσικό «ραντάρ» ανάμεσα σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική και εκεί βρίσκεται ήδη η αμερικανική βάση της Thule, μία από τις πιο κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ παγκοσμίως.