Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο μάτι και τη Γροιλανδία

Δεν είναι ιδιοτροπία ούτε επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωπολιτικής σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τη θεωρεί κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και τη Δανία να υψώνει τείχος.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, δεν είναι απλώς ένα παγωμένο κομμάτι γης χαμένο στον Αρκτικό Κύκλο. Είναι το νέο «φιλέτο» της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ το είδε πριν από άλλους — με τον τρόπο που βλέπει πάντα τον κόσμο, με όρους real estate και σκληρής ισχύος.

Όταν ο Τραμπ δήλωσε πως η Γροιλανδία  είναι «απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δεν μπλόφαρε. Η γεωγραφική της θέση στον Αρκτικός Ωκεανός την καθιστά κομβικό σημείο επιτήρησης, στρατιωτικού ελέγχου και πρόσβασης σε νέους εμπορικούς διαδρόμους που ανοίγουν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το στρατηγικό παιχνίδι στον Αρκτικό

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τη σταθερή ενίσχυση της ρωσικής παρουσίας στον Βορρά, αλλά και την είσοδο της Κίνας στο παιχνίδι με τον λεγόμενο «Αρκτικό Δρόμο». Η Ρωσία αναπτύσσει στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, ενώ η Κίνα επενδύει σε λιμάνια, έρευνες και logistics. Για τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία λειτουργεί ως φυσικό «ραντάρ» ανάμεσα σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική και εκεί βρίσκεται ήδη η αμερικανική βάση της Thule, μία από τις πιο κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ παγκοσμίως. 

Η Δανία λέει «όχι» και το ΝΑΤΟ παγώνει

Η αντίδραση της Δανία ήταν άμεση και σκληρή. Η πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ θα έπληττε καίρια την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Με απλά λόγια: αν σύμμαχος στραφεί εναντίον συμμάχου, η Συμμαχία παύει να έχει λόγο ύπαρξης.

Δεν είναι θέμα σήμερα — είναι θέμα αύριο

Παρά τις δανικές στρατιωτικές ασκήσεις και τις καθησυχαστικές δηλώσεις ότι «δεν υπάρχει άμεση απειλή», όλοι γνωρίζουν την αλήθεια: ο Αρκτικός δεν είναι πρόβλημα του παρόντος, αλλά του πολύ κοντινού μέλλοντος. Όταν τελειώσουν οι πόλεμοι αλλού, οι μεγάλες δυνάμεις θα επιστρέψουν εκεί που διαμορφώνεται ο επόμενος γεωστρατηγικός χάρτης.

Ο Τραμπ δεν «τρελάθηκε» με τη Γροιλανδία. Διάβασε νωρίς τον χάρτη. Είδε ότι η ισχύς μετακινείται βόρεια, ότι οι πάγοι λιώνουν αλλά τα συμφέροντα παγώνουν τις συμμαχίες. Και έβαλε στο στόχαστρο ένα νησί που δεν είναι απλώς γη — είναι έλεγχος, ασφάλεια και μέλλον.

