Τραμπ για Βενεζουέλα: «Κρατάμε το πετρέλαιο – Ήταν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια απόλυτα επιτυχημένη αποστολή.

«Η διαφορά ανάμεσα στο Ιράκ και τη Βενεζουέλα είναι ότι ο Μπους δεν κράτησε το πετρέλαιο. Εμείς θα κρατήσουμε το πετρέλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ανοιχτά την επιχείρηση με τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 152 αεροσκάφη και μονάδες τεθωρακισμένων στο έδαφος, σημειώνοντας πως επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο εγχείρημα. «Ήταν καταπληκτικό. Κανείς από τους δικούς μας δεν σκοτώθηκε», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «από την άλλη πλευρά σκοτώθηκαν πολλοί στρατιώτες, κυρίως Κουβανοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντίπαλες δυνάμεις γνώριζαν την επικείμενη επέμβαση και ήταν οχυρωμένες, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούσαν χωρίς αντίστοιχη προστασία, με στρατιώτες να αποβιβάζονται από ελικόπτερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να επιτεθεί πολιτικά στους Δημοκρατικούς, ισχυριζόμενος ότι η «ριζοσπαστική αριστερά» ζητά πλέον την απελευθέρωση του Μαδούρο, αναφερόμενος ειρωνικά σε πλακάτ διαδηλωτών. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας πως ο δημιουργός των πλακάτ των Δημοκρατικών «θα έπρεπε να δουλεύει για τους Ρεπουμπλικάνους. Είναι πολύ καλύτερος από τον δικό μας, όποιος κι αν είναι αυτός» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Νικολάς Μαδούρο, τον χαρακτήρισε «βίαιο άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι «σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους» και έκανε λόγο για «θαλάμους βασανιστηρίων στο κέντρο του Καράκας», τους οποίους, όπως είπε, «θα κλείσουμε».

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με έμφαση: «Σίγουρα έχουμε μια επιτυχημένη προεδρία».