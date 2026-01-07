Μπάρι Πόλακ: Ο Αμερικανός δικηγόρος των νικών... και του Μαδούρο - Όταν εκπροσώπησε τον Ασάνζ

Όταν ο Νικολάς Μαδούρο χρειάστηκε κάποιον να τον εκπροσωπήσει σε αμερικανικό δικαστήριο, απευθύνθηκε σε έναν δικηγόρο με εμπειρία στην αντιμετώπιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Ο πολιτικός ηγέτης της Βενεζουέλας προσέλαβε τον Μπάρι Πόλακ, έναν δικηγόρο που έχει εκπροσωπήσει τον εκδότη του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς και άλλους γνωστούς κατηγορούμενους.



Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας. Επίσης, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και για κατηγορίες σχετικές με όπλα.



Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, πάνοπλοι αστυνομικοί συνόδευσαν το ζευγάρι σε μια αίθουσα δικαστηρίου στον 26ο όροφο στο κάτω Μανχάταν, όπου δήλωσαν αθώοι. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Πόλακ δήλωσε ενώπιον του Αμερικανού περιφερειακού δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ότι θα αμφισβητήσει εντόνως τις κατηγορίες και τη νομική βάση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ο κ. Μαδούρο είναι ο ηγέτης ενός κυρίαρχου κράτους», σημείωσε ο Πόλακ. «Έχει δικαίωμα στα προνόμια και τις ασυλίες που συνοδεύουν το αξίωμα αυτό. Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα αυτής της στρατιωτικής απαγωγής».

Ποιος είναι ο Μπάρι Πόλακ

Ο Πόλακ, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Harris St. Laurent & Wechsler LLP, είναι γνωστός ως ένας από τους πολλούς δικηγόρους που εκπροσώπησαν τον Ασάνζ, τον εκδότη του WikiLeaks.



Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Ασάνζ ότι συνεργάστηκε με χάκερ για να αποκτήσει κυβερνητικά μυστικά από ομοσπονδιακές υπηρεσίες και αμερικανικές εταιρείες, καθώς και ότι συνωμότησε με την πρώην αξιωματικό του αμερικανικού στρατού Τσέλσι Μάνινγκ για να διαρρεύσει έγγραφα σχετικά με τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.



Ο Ασάνζ ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες κατασκοπείας το καλοκαίρι του 2024, ολοκληρώνοντας μια εξαετή νομική μάχη που περιελάμβανε πολύπλοκες διαπραγματεύσεις με πολλές κυβερνήσεις.

Μπάρι Πόλακ και Τζούλιαν Ασάνζ/Reuters

Η εμπειρία του Πόλακ σε ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφάλειας θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα για την εκπροσώπηση του Μαδούρο, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει απόρρητες πληροφορίες. Ο δικηγόρος έχει επίσης εκπροσωπήσει τον Τζέφρι Στέρλινγκ, έναν πρώην αξιωματικό της CIA που καταδικάστηκε για κατασκοπεία μετά τη διαρροή πληροφοριών σε έναν δημοσιογράφο.

Δεν είναι σαφές πότε ο Πόλακ άρχισε να εκπροσωπεί τον Μαδούρο. Εμφανίστηκε επίσημα στο δικαστήριο αργά το πρωί της Δευτέρας. Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και ο Χέλερσταϊν έχει επιβλέψει τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον άλλων Βενεζουελάνων υπηκόων που κατηγορούνται για συνωμοσία μαζί του.



Ο διορισμένος από το δικαστήριο δικηγόρος του Μαδούρο, Ντέιβιντ Γουίκστρομ, δήλωσε στο Business Insider ότι ενημερώθηκε στις 8:40 π.μ. τη Δευτέρα ότι θα εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας στο δικαστήριο. Λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία το μεσημέρι, είπε ότι δεν είχε ακόμη μιλήσει με τον Πόλακ, ο οποίος τελικά εκπροσώπησε τον Μαδούρο στη διαδικασία.



Η σύζυγος του Μαδούρο εκπροσωπείται από τον Μαρκ Ντόνελι, έναν δικηγόρο με έδρα το Τέξας που υπηρέτησε ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας για 12 χρόνια και έναν από τους συνεργάτες του, τον Αντρές Σάντσεζ.



Ο Πόλακ, πρώην δημόσιος συνήγορος και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ποινικών Δικηγόρων, έχει μακρά ιστορία επιτυχημένων αποτελεσμάτων σε ποινικές δίκες.



Εκπροσώπησε τον πρώην λογιστή της Enron, Μάικλ Κράουτς, τον οποίο αθώωσαν οι ένορκοι από τις κατηγορίες για απάτη. Επίσης, κατάφερε να ανατρέψει την καταδίκη του Μάρτιν Τάνκλεφ, ενός άνδρα από το Λονγκ Άιλαντ, που πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή μετά από ψευδείς κατηγορίες ότι σκότωσε τους γονείς του όταν ήταν έφηβος.



Πιο πρόσφατα, ο Πόλακ εκπροσώπησε τον διευθυντή μιας εταιρείας πουλερικών που κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τον καθορισμό της τιμής των κοτόπουλων. Οι ένορκοι αθώωσαν τον διευθυντή σε δύο ξεχωριστές δίκες.

