«Κόλαση επί γης»: Στα άδυτα της φυλακής του Μαδούρο - Θάλαμος βασανιστηρίων, βιασμοί και ηλεκτροσόκ

Το εκτυφλωτικό λευκό φως στον θάλαμο βασανιστηρίων τρεμοπαίζει περιστασιακά. Αυτή είναι και η μοναδική ανακούφιση για τον κάθε κρατούμενο που βρίσκεται εκεί.

Μόνο που αυτή η πτώση της τάσης του ρεύματος στα λεγόμενα «λευκά δωμάτια» σημαίνει ότι στη διπλανή πόρτα κάποιος άλλος κρατούμενος υποβάλλεται σε ηλεκτροσόκ. Κι αυτό μόνο ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει.

Τα ψυχικά και σωματικά τραύματα των κρατουμένων στη φυλακή El Helicoide της Βενεζουέλας, που περιγράφονται από τους ίδιους ως «κόλαση επί της γης», θα παραμείνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.



Η φυλακή, ένα πρώην εμπορικό κέντρο, αναφέρθηκε ως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την άνευ προηγουμένου εισβολή στη Βενεζουέλα για να απαγάγει τον ηγέτη Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Ο Τραμπ, μιλώντας μετά την επέμβαση, περιέγραψε τη φυλακή ως «θάλαμο βασανιστηρίων».

Για πολλούς πολίτες της Βενεζουέλας, το El Helicoide είναι η φυσική αναπαράσταση των δεκαετιών καταπίεσης που έχουν βιώσει υπό διαδοχικές κυβερνήσεις, όπως σημειώνει η Daily Mail.



Βιασμοί και ηλεκτροσόκ



Πρώην κρατούμενοι στο El Helicoide μίλησαν για τη φρίκη που βίωσαν εκεί. Πολλοί έχουν πει ότι έπεσαν θύματα βιασμού από φρουρούς με τουφέκια, ενώ άλλοι υπέστησαν ηλεκτροσόκ.

Ο Rosmit Mantilla, πολιτικός της αντιπολίτευσης που κρατήθηκε στο El Helicoide για δύο χρόνια, δήλωσε στην Telegraph: «Μερικοί από αυτούς έχασαν την όρασή τους στο δεξί τους μάτι επειδή τους τοποθετήθηκε ηλεκτρόδιο».



«Σχεδόν όλους τους κρεμούσαν σαν νεκρά ψάρια ενώ τους βασάνιζαν».



«Κάθε πρωί, ξυπνούσαμε και βλέπαμε κρατούμενους ξαπλωμένους στο πάτωμα, τους οποίους είχαν πάρει τη νύχτα και τους είχαν φέρει πίσω βασανισμένους, κάποιους αναίσθητους, καλυμμένους με αίμα ή μισοπεθαμένους».

«Καλώς ήρθατε στην κόλαση»

Ο Mantilla, μαζί με 22 άλλους, κρατούνταν σε ένα μικροσκοπικό κελί 4,5x2,5 μέτρων, γνωστό ως «El Infiernito» («Μικρή Κόλαση»), που ονομάζεται έτσι επειδή «δεν υπάρχει φυσικός αερισμός, βρίσκεσαι σε έντονο φως όλη μέρα και νύχτα, κάτι που σε αποπροσανατολίζει».



«Ουρούσαμε στο ίδιο μέρος όπου βάζαμε το φαγητό μας επειδή δεν υπήρχε χώρος. Δεν μπορούσαμε ούτε να ξαπλώσουμε στο πάτωμα επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος».



Οι φρουροί στο El Helicoide δεν μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη φρίκη που πέρασαν οι κρατούμενοι.



Ο Fernández, ένας ακτιβιστής που πέρασε δυόμισι χρόνια κλειδωμένος στη φυλακή αφού ηγήθηκε διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης, δήλωσε στους FT ότι τον υποδέχτηκε ένας αξιωματικός στη φυλακή, ο οποίος έτριψε τα χέρια του και είπε χαρούμενα: «Καλώς ήρθατε στην κόλαση».



Ο ακτιβιστής δήλωσε στην εφημερίδα ότι είδε φρουρούς να κάνουν ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα των κρατουμένων και να τους πνίγουν με πλαστικές σακούλες γεμισμένες με δακρυγόνα.

Ο ίδιος κρεμόταν από μια μεταλλική σχάρα για εβδομάδες, όπως είπε: «Με άφησαν να κρέμομαι εκεί για ένα μήνα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα, χωρίς τη δυνατότητα να πλυθώ, χωρίς τη δυνατότητα να τραφώ σωστά».



Μέχρι σήμερα, ο Fernández, που πλέον ζει στις ΗΠΑ, εξακολουθεί να ακούει τις κραυγές των συγκρατούμενών του: «Ο ήχος των κλειδιών των φρουρών με βασανίζει ακόμα, γιατί κάθε φορά που τα κλειδιά κουδούνιζαν σήμαινε ότι ένας αξιωματικός ερχόταν να βγάλει κάποιον από το κελί».



REUTERS/Fausto Torrealba

Το εμπορικό κέντρο της φρίκης



Χτισμένο στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, το κτίριο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα σημαντικό ψυχαγωγικό συγκρότημα.



Οι αρχιτέκτονες που ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό του El Helicoide κατέστρωσαν σχέδια που περιλάμβαναν 300 μπουτίκ καταστήματα, οκτώ κινηματογράφους, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα ελικοδρόμιο και ένα θέατρο.



Επρόκειτο επίσης να έχει μια ράμπα μήκους 4 χιλιομέτρων που θα εκτεινόταν σπειροειδώς από το κάτω μέρος προς την κορυφή της κατασκευής, η οποία θα επέτρεπε στα οχήματα να ανεβαίνουν και να παρκάρουν μέσα.

Αλλά η κατασκευή ξεκίνησε εν μέσω της ανατροπής του τότε δικτάτορα της Βενεζουέλας Marcos Pérez Jiménez, ο οποίος ήταν διαβόητος για την επίβλεψη μιας από τις πιο βίαιες καταπιεστικές κυβερνήσεις στην ιστορία της χώρας.



Οι επαναστάτες κατηγόρησαν τους κατασκευαστές του συγκροτήματος ότι χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση του Jiménez και η νέα κυβέρνηση αρνήθηκε να επιτρέψει την περαιτέρω κατασκευή.



Για χρόνια, το συγκρότημα παρέμενε εγκαταλελειμμένο, εκτός από τους καταπατητές που μετακόμισαν στο ερειπωμένο κτίριο, μέχρι που το απέκτησε η κυβέρνηση το 1975.



Με την πάροδο των δεκαετιών, όλο και περισσότερες σκιώδεις υπηρεσίες πληροφοριών μετακόμισαν στο κτίριο. Αλλά μόλις το 2010 μετατράπηκε σταδιακά σε αυτοσχέδια φυλακή για την SEBIN, τη μυστική αστυνομική μονάδα της Βενεζουέλας, όπου αξιωματικοί συμμετείχαν σε συστηματικά βασανιστήρια και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Ο Alex Neve, μέλος της διερευνητικής αποστολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, δήλωσε: «Η αναφορά και μόνο του El Helicoide προκαλεί ένα αίσθημα φόβου και τρόμου».



«Πολλές γωνιές του συγκροτήματος έγιναν χώροι σκληρής τιμωρίας και απερίγραπτων δεινών και κρατούμενοι έχουν κρατηθεί ακόμη και σε κλιμακοστάσια του συγκροτήματος, όπου αναγκάζονται να κοιμούνται στις σκάλες».



Ο ΟΗΕ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πιστεύει ότι περίπου 800 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Βενεζουέλα.