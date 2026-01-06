Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Μία νέα συνθήκη για το διεθνές δίκαιο

Η ιστορία των στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής είναι γεμάτη από ανατροπές καθεστώτων και εκτοπισμούς ηγετών που κρίνονται «μη αποδεκτοί» για τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον. Από την επιχείρηση να παρεμποδιστεί η επιστροφή του Χουάν Μπόσιχ στη Δομινικανή Δημοκρατία το 1965, μέχρι την εισβολή στο Παναμά το 1989, οι ΗΠΑ είχαν πάντα έναν λόγο για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, είτε για την προστασία των γεωπολιτικών τους συμφερόντων είτε για την αποτροπή του «κομμουνιστικού κινδύνου».

Ωστόσο, η πρόσφατη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, έχει προκαλέσει διεθνή αναστάτωση. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σιλία Φλόρες, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη.

Με χειροπέδες και στολή κρατουμένου ο Νικολάς Μαδούρο.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας στο δικαστήριο του Μανχάταν από τις φυλακές του Μπρούκλιν. O Μαδούρο εμφανίζεται με δεμένα χέρια, συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας.



📹Reuters pic.twitter.com/YvIbJs5nzJ — Flash.gr (@flashgrofficial) January 5, 2026

Γιατί η Βενεζουέλα είναι διαφορετική

Η Βενεζουέλα του 2026 δεν είναι Γρενάδα το 1983 ή Παναμάς το 1989. Με πληθυσμό που σχεδόν φτάνει τα 30 εκατομμύρια και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, η χώρα έχει προετοιμαστεί για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επίθεση. Ειδικότερα, οι πολιτικές και στρατηγικές συγκυρίες έχουν αλλάξει ριζικά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον να απαγάγει έναν αρχηγό κράτους, χωρίς νομική έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου και τα θεμέλια της διεθνούς τάξης που διαμορφώθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο διεθνής αντίκτυπος της κίνησης αυτής είναι τεράστιος, με ηγέτες από χώρες της Λατινικής Αμερικής και άλλες περιοχές να καταδικάζουν την ενέργεια των ΗΠΑ ως παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

REUTERS

Η κατάρρευση του Διεθνούς Δικαίου και η απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία το γεγονός ότι μια μόνιμη χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση και σύλληψη ενός ηγέτη άλλου κράτους χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ, κάτι που ενδέχεται να καταρρακώσει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει ένταση στην περιοχή. Η Κολομβία έχει μετακινήσει στρατεύματα στα σύνορά της με τη Βενεζουέλα, ενώ η γειτονική Γουιάνα έχει ενεργοποιήσει τα δικά της σχέδια ασφαλείας. Η Βενεζουέλα, μέσω του υπουργού Άμυνας της, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά της «εγκληματικής επιθετικότητας» των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική αυτή επέμβαση δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διατήρηση της διεθνούς τάξης και της ασφάλειας, καθώς αν η Ουάσινγκτον μπορεί να απομακρύνει έναν ηγέτη χωρίς τη συναίνεση του ΟΗΕ, τότε τίποτα δεν εμποδίζει άλλες χώρες να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι. Η ενέργεια αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η στρατιωτική βία και η επιβολή από μεγάλες δυνάμεις θα αντικαθιστούν το διεθνές δίκαιο.

Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες επιπτώσεις στην περιοχή και να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις στο μέλλον.

Πηγή: theconversation.com