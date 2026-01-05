Το Καράκας δεν πανηγυρίζει: Ο φόβος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ένα μίγμα φόβου, θυμού και σύγχυσης επικρατεί στο Καράκας, ένα 24ωρο μετά τα αμερικανικά πλήγματα και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Στους δρόμους της πόλης δεν καταγράφονται σκηνές ανακούφισης ή γιορτής, αλλά ουρές έξω από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία, καθώς οι πολίτες προσπαθούν να αποθηκεύσουν βασικά αγαθά.

REUTERS

«Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει», λένε πολλοί κάτοικοι, περιγράφοντας μια νύχτα εκρήξεων, διακοπών ρεύματος και πανικού, όταν αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πρωτεύουσα. Σε αρκετές συνοικίες, η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση παραμένουν προβληματικές, ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν σε σημεία καταρρεύσει, όπως αναφέρει ο Guardian.

Παρά τη σύλληψη του Μαδούρο, ελάχιστοι πιστεύουν ότι η κατάσταση άλλαξε ουσιαστικά. Το καθεστώς παραμένει στη θέση του, με τις ένοπλες δυνάμεις να αναγνωρίζουν την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως προσωρινή πρόεδρο. Ο αρχηγός του στρατού έκανε λόγο για «απαγωγή» του Μαδούρο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασία με τη νέα ηγεσία.

Ένα μέλος της πολιτοφυλακής γνωστής ως «Colectivos» συμμετέχει σε πορεία που ζητά την απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. REUTERS

Πολλοί πολίτες εκφράζουν φόβους για πιθανή καταστολή και αντίποινα, γεγονός που εξηγεί την απουσία δημόσιων εκδηλώσεων χαράς. «Απλώς έβγαλαν ένα πιόνι από τη σκακιέρα», λένε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η κρίση μόλις ξεκίνησε.

Άλλοι, ωστόσο, δεν κρύβουν την οργή τους τόσο για τον ίδιο τον Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν ότι οδήγησε τη χώρα στη φτώχεια και την καταπίεση, όσο και για τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία εξαπλώνεται και εκτός Βενεζουέλας. Η Κολομβία ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία στα σύνορα, ενώ κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Για τους κατοίκους του Καράκας, το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε», λένε. «Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», αναφέρει πολίτης της Βενεζουέλας.