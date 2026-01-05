Η βραβευμένη με Νόμπελ Μαρία Κορίνα Ματσάδο λέει ότι η Βενεζουέλα θα είναι «κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την «σταθερότητά» του και διαβεβαιώνει ότι η Βενεζουέλα «θα είναι ο κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ», μετά τη σύλληψη και την πτώση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 μοιράστηκε, μέσω των προφίλ της στο Instagram και στο X, ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον Αμερικανό πρόεδρο των ΗΠΑ και την κυβέρνησή του, δηλώνοντας παράλληλα ότι «η ελευθερία για τη Βενεζουέλα είναι κοντά».

Η Βενεζουελανή πολιτικός, που σήμερα αποτελεί ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις του κόσμου για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και επικείμενη μετάβαση στη Βενεζουέλα. Οι Βενεζουέλανοι ευχαριστούμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για την αποφασιστικότητα και την επιμονή τους στην τήρηση του νόμου. Η Βενεζουέλα θα είναι ο κύριος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελευθερία της Βενεζουέλας πλησιάζει και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας. Θα φωνάζουμε, θα προσευχόμαστε και θα αγκαλιαζόμαστε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στο σπίτι».

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Μετά την ταχεία επιχείρηση των ΗΠΑ που συνέλαβε και μετέφερε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, σε φυλακή στη Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον επέλεξε μια αρχική μεταβατική φάση κατά την οποία η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, το δεξί χέρι του Μαδούρο, θα ηγηθεί της διαδικασίας.

Τις τελευταίες ώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε η μετάβαση στη δημοκρατία στη Βενεζουέλα να συμπεριλάβει τον Εντμούντο Γκονζάλες και την ίδια την Ματσάδο.