Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με το οποίο προειδοποιεί για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει αύριο τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29/1) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29/1)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.