Κακοκαιρία Kristin: Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Τι ισχύει για Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη (29/1) αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (30/1)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (31/1)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή (1/2)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (2/2)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.