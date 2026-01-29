Κακοκαιρία Kristin: «Καμπανάκι» για έντονα φαινόμενα στην Αττική - Οι «πορτοκαλί» περιοχές

Έντονα φαινόμενα αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς ήδη από νωρίς η κακοκαιρία Kristin έχει φτάσει με έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για την Αττική, αν και από νωρίς έχει αρχίσει να βρέχει, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα εντονότερα φαινόμενα θα παρουσιαστούν τις μεσημβρινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη «δεν αποκλείεται ιδιαίτερα κοντά στη θάλασσα και κοντά στα βουνά στην Αττική να έχουμε και πάλι κάποια πλημμυρικά επεισόδια από τον όγκο νερού που αναμένουμε να πέσει, ο οποίος είναι φυσιολογικός για αυτό το κύμα κακοκαιρίας, παρόλα αυτά γνωρίζοντας και τα προβλήματα από τη δόμηση στον νομό Αττικής, πρέπει να δείχνουμε κάθε φορά την απαιτούμενη προσοχή».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, μετά τις διαδοχικές αυτές κακοκαιρίες, «θα πάρουμε μία ανάσα την επόμενη εβδομάδα για μερικές ημέρες, όμως, γιατί και πάλι θα επιμείνει αυτή η ατμοσφαιρική ροή που θα μας στέλνει κακοκαιρίες από την κεντρική Ευρώπη».

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό 5 περιοχές

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

Στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

Στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

Στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν έχουν ακυρωθεί αρκετά ακτοπλοϊκά δρομολόγια κυρίως για ταχύπλοα πλοία.

Όσον αφορά στα συμβατικά πλοία αυτά θα εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία.

Στη Ραφήνα, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο με προορισμό την Τζιά.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη (29/1) αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.