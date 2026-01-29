Ο Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει ποιος «βαφτίζει» τις κακοκαιρίες στην Ευρώπη και τα κριτήρια

Το τελευταίο διάστημα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εδραιώσει ένα σύστημα να ονοματοδοτεί τις κακοκαιρίες που κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας. Η πρακτική αυτή έχει υιοθετηθεί από τις ΗΠΑ ώστε να μπορούν οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες να συγκρίνουν τα φαινόμενα ανά περίοδο ή χρονιά. Στην Ευρώπη, όμως, ενώ μια κακοκαιρία ξεκινάει με ένα συγκεκριμένο όνομα σε μια χώρα, καταλήγει να «βαφτίζεται» με άλλο σε άλλη.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς σε μια ανάρτησή του έδωσε διευκρινήσεις για το πώς αποφασίζεται αν ένα έντονο καιρικό φαινόμενο θα λάβει όνομα ή όχι. Αφορμή στάθηκε η κακοκαιρία Kristin, που διατήρησε το αρχικό της όνομα που της έδωσε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία και «χτύπησε» αρχικά την Ιβηρική χερσόνησο.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς σε άρθρο του, «η ονοματοδοσία των κακοκαιριών δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά ένα οργανωμένο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Στόχος της, όπως αναφέρει, είναι η ενιαία και σαφής ενημέρωση πολιτών, αρχών και μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα όταν αναμένονται φαινόμενα με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις.

Ποιος αποφασίζει το όνομα μιας κακοκαιρίας

Ο κ. Κολυδάς διευκρινίζει ότι «η απόφαση για το αν ένα καιρικό σύστημα θα λάβει όνομα δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση των φαινομένων σε μία χώρα, αλλά και από το κατά πόσο το σύστημα έχει διασυνοριακή επίδραση». Όταν δηλαδή μια κακοκαιρία επηρεάζει περισσότερες χώρες, το όνομα που της αποδίδεται χρησιμοποιείται ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο κοινών κανόνων και συμφωνιών.

Αν το σύστημα έχει ευρωπαϊκή διάσταση και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις, τότε το όνομα που του αποδίδει η αρμόδια υπηρεσία καθίσταται κοινό για όλες τις χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, ορθά η ΕΜΥ έδωσε το όνομα Harry στην πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα.

Οι ευρωπαϊκές ομάδες συνεργασίας

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, «η Ευρώπη έχει χωριστεί σε ομάδες χωρών με παρόμοια κλιματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά». Στη δυτική ομάδα συνεργάζονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, ενώ άλλες ομάδες καλύπτουν τη βόρεια, τη νοτιοδυτική και την ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αυτών των χωρών συνεργάζονται ώστε να αποδίδουν κοινά αποδεκτά ονόματα στις κακοκαιρίες.

Το πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε το 2013 μέσω της EUMETNET, του ευρωπαϊκού δικτύου που περιλαμβάνει 33 εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και έχει ως στόχο τον συντονισμό και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτών για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.