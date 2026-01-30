Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με άρωμα… χειμώνα σε όλη τη χώρα – Η προειδοποίηση Μαρουσάκη

Ανάρτηση για τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα εισέρχεται σε τροχιά έντονης και παρατεταμένης κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα, με το πιο ισχυρό κύμα να αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εκδήλωση υδροστρόβιλων ή ακόμη και ανεμοστρόβιλων, καθώς οι έντονες βαρομετρικές διαφορές θα προκαλέσουν θυελλώδεις και κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα χαρακτηρίζονται από ένταση, διάρκεια και μεγάλη χωρική έκταση, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:

1. Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θ α εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό - επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

2. Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.

3. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας.

4. Φυσιολογική - αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από τα προγνωστικά μας συστήματα που αναφέρονται στη βροχόπτωση και τον άνεμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλύονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ.

Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!»