Καιρός: Εμμένει η κακοκαιρία – Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων, «καμπανάκι» για την Κυριακή

Συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες η επέλαση των χαμηλών βαρομετρικών στη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και κατά τόπους χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία , στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που τις πρώτες ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση, για να ενταθούν εκ νέου τη νύχτα, κυρίως στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το βράδυ, ωστόσο, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, όπου δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ στα βόρεια και 5 με 7 στα νότια, ενώ πρόσκαιρα στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς.

Ζιακοπούλου: «Καθολική κακοκαιρία την Κυριακή – Προσοχή σε Θράκη και Αιγαίο»

Για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το πρωί της Παρασκευής προειδοποίησε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Όπως τόνισε, η Θράκη βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, καθώς έχει ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής, τα ποτάμια είναι «γεμάτα» και έχουν καταγραφεί τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να είναι σε αυξημένη επιφυλακή τουλάχιστον έως το πρωί της Παρασκευής.



Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με τους θυελλώδεις ανέμους να εξασθενούν και να στρέφονται σε δυτικούς, απομακρύνοντας και τη σκόνη από την Κρήτη, που τις τελευταίες ημέρες έχει ταλαιπωρηθεί έντονα.



Από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, νέος γύρος βροχών αναμένεται στα νοτιότερα τμήματα της χώρας – Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη – χωρίς, προς το παρόν, ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική δεν αποκλείονται σύντομες βροχές από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.



Η πιο επικίνδυνη ημέρα, ωστόσο, θα είναι η Κυριακή, οπότε προβλέπεται καθολική κακοκαιρία στη χώρα, με εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μακεδονία – Θράκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές πρωινές καταιγίδες στα ανατολικά, με γρήγορη εξασθένηση. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 15-16°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Τοπικές βροχές που το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, στα νότια έως 6, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία από 6 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα κυμανθεί χαμηλότερα.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, που το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και νυχτερινές καταιγίδες.Θερμοκρασία έως 17-18°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις από το απόγευμα με βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Θερμοκρασία έως 19-20°C στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα έντονες τις πρώτες ώρες, με νέα επιδείνωση τη νύχτα στα νότια. Θερμοκρασία έως 18-19°C.

Αττική

Σχεδόν αίθριος καιρός, με νεφώσεις τη νύχτα και τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία έως 17°C.

Θεσσαλονίκη:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Θερμοκρασία έως 15°C.

Σαββατοκύριακο με «γεμάτο» καιρό – Κυριακή στο κόκκινο

Σάββατο

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και το Αιγαίο, με πρόσκαιρη ύφεση από το απόγευμα. Χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή

Η πιο δύσκολη ημέρα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ. Πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Δευτέρα – Τρίτη

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά με κρύο, βοριάδες και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας από Τρίτη.