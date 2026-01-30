Άνω-κάτω τα δρομολόγια πλοίων στη Ρόδο λόγω κακοκαιρίας

Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων στη Ρόδο λόγω τηςεπιδείνωσης του καιρού που αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν, για μία ακόμη φορά, προβλήματα τόσο στις πτήσεις αεροσκαφών όσο και στα δρομολόγια των πλοίων, με αρκετές τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης από τα λιμάνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η «Ροδιακή», το πλοίο BLUE STAR 2, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροποποιεί το σημερινό του δρομολόγιο (29/1/26) ως εξής:

Αναχώρηση από Ρόδο στις 14:00 (αντί για 17:00)

Κως 17:00–17:30

Κάλυμνος 18:15–18:35

Λέρος 19:30–20:00

Πάτμος 20:55–21:15

άφιξη στον Πειραιά στις 05:20.

Παράλληλα, το πλοίο BLUE STAR PATMOS θα παραμείνει σήμερα, Πέμπτη 29/01/26, στο λιμάνι του Πειραιά. Η αναχώρησή του για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Λειψούς, Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη και Ρόδο έχει μετατεθεί για τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από τη Ρόδο, το πλοίο θα αναχωρήσει αύριο στις 18:45 για Καστελλόριζο, απ’ όπου και θα επιστρέψει το ίδιο βράδυ. Το ίδιο πλοίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει εκ νέου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου για το δρομολόγιο προς Σύμη, Τήλο, Νίσυρο, Κω, Κάλυμνο, Λειψούς και Πειραιά.