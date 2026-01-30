Η κακοκαιρία Kristin «πνίγει» την Ηλεία – Δρόμοι και σπίτια μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σημαντικά προβλήματα σε όλο τον νομό Ηλείας προκάλεσε η κακοκαιρία Kristin, που πλήττει την περιοχή από τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, αλλά και έντονη ανησυχία στους κατοίκους, συνθέτουν το σκηνικό του φαινομένου. Οι περιοχές των δήμων Ανδραβίδας–Κυλλήνης, Ήλιδας και Ζαχάρως επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τα προβλήματα στην αντιπλημμυρική θωράκιση.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη Βάρδα και ευρύτερα στη Βουπρασία, με πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε Ψάρι Βάρδας, Κουρτέσι, Αρετή και Νεοχώρι Κυλλήνης. Στη Βάρδα, οι δρόμοι πλημμύρισαν και η ορμή των υδάτων σήκωσε πλάκα δρόμου που κάλυπτε υπόγειο αγωγό ομβρίων, μπλοκάροντας προσωρινά την απορροή.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στο εθνικό οδικό δίκτυο Πατρών–Πύργου, στο ύψος του Βουπρασίου, όπου υπερχείλισε τοπικό ρέμα, με αποτέλεσμα πέντε οχήματα να ακινητοποιηθούν. Στο Νεοχώρι Κυλλήνης, υπερχείλιση αρδευτικού αυλακιού προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και αυλές, με το νερό να ξεπερνά το μισό μέτρο μέσα στα σπίτια, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.

Οι κάτοικοι, καταγγέλλουν χρόνια προβλήματα και ανεπαρκή συντήρηση των υποδομών, ζητώντας άμεσες και μόνιμες λύσεις για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων καταστροφικών εικόνων σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Η περιοχή της Παλαιάς Μανωλάδας μετατράπηκε σε ποτάμι, με δρόμους, σπίτια, συσκευαστήρια, στάβλους και χωράφια να πλημμυρίζουν. Σοβαρή ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση του γεφυριού στην κοινότητα Περιστερίου, στον δρόμο Περιστερίου–Αμπελώνα, όπου η έντονη ροή των υδάτων προκάλεσε καθίζηση σε μία λωρίδα και ο κίνδυνος κατάρρευσης παραμένει ορατός. Η Πολιτική Προστασία σήμανε άμεσα το σημείο και το έκλεισε, ενώ αναμένονται εργασίες αποκατάστασης από την Περιφέρεια. όπως αναφέρει το ilialive.gr.

ilialive.gr Ανδρεάς Ροκανάς

Νέα έντονη βροχόπτωση έπληξε τα ξημερώματα και τον Δήμο Ζαχάρως, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια περιοχή που δεν είχε ακόμη ανακάμψει από προηγούμενα καιρικά φαινόμενα, με ζημιές κυρίως στην αγροτική οδοποιία και υποδομές, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο.