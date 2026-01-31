Κακοκαιρία: Υπερχείλισε o Καλαμάς στην Ήπειρο - Μηχανήματα απομακρύνουν φερτά υλικά

Η Ήπειρος πλήττεται από την κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα συνεχίζονται, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου στο φράγμα Ράγιου, στον ποταμό Καλαμά, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί και απειλούν τη ροή του νερού, όπως περιγράφει η ΕΡΤ.



Με την επερχόμενη κακοκαιρία να πλησιάζει, τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα στην κοίτη του Καλαμά, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το «μπούκωμα» του ποταμού και ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην παράκτια ζώνη.



Ήδη, μέσα στο τελευταίο 24ωρο, χιλιάδες στρέμματα έχουν βρεθεί κάτω από το νερό, με την περιοχή να θυμίζει απέραντη λίμνη. Καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν σκεπαστεί από λασπόνερα, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες.



Η εικόνα του ποταμού προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους, ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, με φόβους για περαιτέρω υπερχειλίσεις.



Την ίδια ώρα, προβλήματα από κατολισθήσεις και καθιζήσεις καταγράφονται σε διάφορες περιοχές. Στο χωριό Ματσούκι, δρόμος αλλά και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.