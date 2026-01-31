Υγειονομική «βόμβα» στην Ηλεία - Τα νερά του Αλφειού κάλυψαν τα δεκάδες νεκρά πρόβατα

Την ώρα που ο Αλφειός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, λόγω υπερχείλισης των υδάτων του, στην περιοχή επικρατεί έντονος προβληματισμός για την υγειονομική «βόμβα» που δημιουργείται, αφού τα νερά κάλυψαν δεκάδες νεκρά πρόβατα, τα οποία πλέον βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.



Το πρωί της Παρασκευής (30/010 στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθεί η κατάσταση.



Όπως αναφέρει το ilialive, η αιφνίδια άνοδος της στάθμης του ποταμού λόγω των βροχοπτώσεων, δυσχέρανε το έργο των ελεγκτών, καθώς μεγάλο μέρος των νεκρών ζώων είχε καλυφθεί από τα νερά, καθιστώντας αδύνατη την πλήρη καταγραφή τους αλλά και την ανάσυρσή τους.



Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα απαιτηθεί η συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων, ώστε να απομακρύνουν τα νεκρά ζώα από το νερό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και να ακολουθήσει η μεταφορά τους για καύση σε πιστοποιημένη μονάδα στην Αττική, όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο.



Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς συνιστά τεράστια οικολογική απειλή για τον Αλφειό και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σοβαρή εστία μόλυνσης. Η παρουσία νεκρών ζώων σε υδάτινο οικοσύστημα εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Νίκος Κοροβέσης: «Θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν νωρίτερα και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, ο οποίος, αναφερόμενος στο περιστατικό, έκανε λόγο για πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή, προαναγγέλλοντας παραπομπή των υπευθύνων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.



«Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, παρά την έλλειψη προσωπικού και τα προβλήματα. Όμως η προσωπική ευθύνη πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα. Όλοι αυτοί θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η λαίλαπα που αφανίζει τα αιγοπρόβατα και τις περιουσίες των κτηνοτρόφων», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος ευλογιάς, η διασπορά θα είναι δεδομένη.