Κακοκαιρία Kristin: Κατέρρευσε σπίτι στην Πάτρα, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Ηλεία

Η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα.

Στην Πάτρα, σπίτι κατέρρευσε, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες, καθώς σύμφωνα με το tempo24, το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο.

Το κτίριο μάλιστα, φέρεται να ήταν ετοιμόρροπο εδώ και καιρό, ενώ κατά την κατάρρευσή του «πήρε» μαζί του και καλώδια της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην Ηλεία, όπου στη Βάρδα, λόγω της ισχυρής πρωινής νεροποντής, πλημμύρισαν δρόμοι. Το οδόστρωμα γέμισε νερά που παρέσυραν λάσπη και φερτά υλικά.