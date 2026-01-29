Κακοκαιρία Kristin: Σφοδρή βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Αττική

Βροντές, αστραπές, δυνατή βροχή... Η κακοκαιρία Kristin είναι εδώ και επελαύνει στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, όπου αυτή την ώρα πέφτει δυνατή βροχή.

Ως αποτέλεσμα της σφοδρής βροχόπτωσης, ο Κηφισός μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε ένα απέραντο... πάρκινγκ, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα να είναι έντονο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Kristin, οι έντονες βροχοπτώσεις θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν σήμερα είναι:

Νησιά του Ιονίου, Ήπειρος, δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι το μεσημέρι.

Δυτική Πελοπόννησος μέχρι αργά το απόγευμα.

Θράκη έως το βράδυ.

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Παράλληλα, η κακοκαιρία συνοδεύεται από ισχυρούς νότιους έως νοτιοδυτικούς ανέμους, έντασης 5-7 μποφόρ, που κατά τόπους φτάνουν τα 8 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές γίνονται τοπικά θυελλώδεις. Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει μικροπροβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.