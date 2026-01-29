Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πότε αναμένεται η καταιγίδα στην Αττική

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Kristin, οι έντονες βροχοπτώσεις θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν σήμερα είναι:

Νησιά του Ιονίου, Ήπειρος, δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι το μεσημέρι.

Δυτική Πελοπόννησος μέχρι αργά το απόγευμα.

Θράκη έως το βράδυ.

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Παράλληλα, η κακοκαιρία συνοδεύεται από ισχυρούς νότιους έως νοτιοδυτικούς ανέμους, έντασης 5-7 μποφόρ, που κατά τόπους φτάνουν τα 8 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές γίνονται τοπικά θυελλώδεις. Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει μικροπροβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Στην Ηλεία η κακοκαιρία έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα. Δρόμοι και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει στη Βάρδα, σημειώθηκαν κατολισθήσεις στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν στο στέγαστρο του ναού και σε κατοικία στην περιοχή της Μίνθης.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.