Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αποκάλυψε το όνομα της νέας κακοκαιρίας - Και το όνομα αυτής... KRISTIN

Κακοκαιρία με... όνομα θα είναι αυτή που πρόκειται να επηρεάσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να αποκαλύπτει το όνομά της. Ο γνωστός μετεωρολόγος γνωστοποίησε ότι η κακοκαιρία ονομάστηκε Kristin.



«KRISTIN το όνομα της νέα κακοκαιρίας...



Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα (κυρίως από το χαμηλό "KRISTIN") τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Παρακαλώ για την κοινοποίησή σας», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του στο Facebook, παραθέτοντας τους χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν από αυτή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης (28/01) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει από αύριο Πέμπτη (29/01) τη χώρα.



Ειδικότερα, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29/1) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.



Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Πρόγνωση για Πέμπτη 29/1

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Παρασκευή 30/1

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Σάββατο 31/1 και Κυριακή 1/2

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.