Ηλεία: Καταστροφική νεροποντή στη Βάρδα – Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια
Η κακοκαιρία Kristin προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στη Βάρδα Ηλείας, με κεντρικούς δρόμους να πλημμυρίζουν και να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία.
Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε «ποτάμια». Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλα ποσά νερού κάλυψαν ορισμένα τμήματα του αστικού ιστού.
Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσε το Patrisnews, το οδόστρωμα καλύφθηκε από νερό, λάσπη και φερτά υλικά. Μηχανήματα του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης επενέβησαν άμεσα για να απομακρυνθεί το συσσωρευμένο νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Ανησυχία κατοίκων και καταστηματαρχών
Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής τόνισαν ότι το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο, καθώς σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση επαναλαμβάνεται. Παρά την ένταση της νεροποντής, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες των πλημμυρισμένων δρόμων προκαλούν ανησυχία ενόψει της αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια.