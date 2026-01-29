Ηλεία: Καταστροφική νεροποντή στη Βάρδα – Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε «ποτάμια». Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλα ποσά νερού κάλυψαν ορισμένα τμήματα του αστικού ιστού.

patrisnews.com

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσε το Patrisnews, το οδόστρωμα καλύφθηκε από νερό, λάσπη και φερτά υλικά. Μηχανήματα του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης επενέβησαν άμεσα για να απομακρυνθεί το συσσωρευμένο νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

patrisnews.com

Ανησυχία κατοίκων και καταστηματαρχών

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής τόνισαν ότι το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο, καθώς σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση επαναλαμβάνεται. Παρά την ένταση της νεροποντής, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες των πλημμυρισμένων δρόμων προκαλούν ανησυχία ενόψει της αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια.