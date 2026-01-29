Πάτρα: Τρεις 19χρονοι ξυλοκοπήθηκαν επειδή φορούσαν μπλούζα με ελληνική σημαία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Γύρω στις 3:30 π.μ., τρεις 19χρονοι (ένας από την Πάτρα και δύο από την Αθήνα) προσήλθαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού για να καταγγείλουν ξυλοδαρμό από οκτώ άτομα, τα οποία στην πλειονότητά τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούσαν μαύρα ρούχα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ρόπαλα, σιδηρογροθιές και κράνη, επιτιθέμενοι στους νεαρούς με πολλαπλά χτυπήματα.

Η αιτία της επίθεσης, όπως ανέφεραν τα θύματα, ήταν ότι ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το tempo24.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.