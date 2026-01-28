Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής -Τον έδειρε μέσα στο σχολείο 16χρονος

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, ακόμα και μέσα σε σχολεία την ώρα μαθήματος. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/01) σε Γυμνάσιο του Αιγίου. Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ένας 14χρονος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, μετά από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι από 16χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας, με τις Αρχές να αναζητούν για να συλλάβουν τόσο τον 16χρονο όσο και τον πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.