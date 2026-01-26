Ελλάδα Ελευσίνα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Σχολεία

Ελευσίνα: 11χρονος στο Παίδων με σπασμένο χέρι - Τον κυνηγούσαν συμμαθητές του

Νέο τραγικό περιστατικό βίας και παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων αποκαλύφθηκε στην Ελευσίνα.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε από τη μητέρα του γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) με σπασμένο χέρι, μετά από επεισόδιο βίας σε δημοτικό σχολείο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα ανήλικων μαθητών κυνηγούσε τον 11χρονο -εν ώρα λειτουργίας του σχολείου- προκειμένου να του επιτεθούν.

Μάλιστα, ο 11χρονος προκειμένου να ξεφύγει έφτασε μέχρι τις τουαλέτες όπου επιχείρησε να κρυφτεί, ωστόσο, φαίνεται πως η ομάδα των άλλων ανήλικων μαθητών τον κυνήγησε και τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει και να σπάσει το χέρι του. Προανάκριση διενεργεί το ΤΔΕΕ Ελευσίνας.

