Ελευσίνα: 11χρονος στο Παίδων με σπασμένο χέρι - Τον κυνηγούσαν συμμαθητές του

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε από τη μητέρα του γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) με σπασμένο χέρι, μετά από επεισόδιο βίας σε δημοτικό σχολείο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα ανήλικων μαθητών κυνηγούσε τον 11χρονο -εν ώρα λειτουργίας του σχολείου- προκειμένου να του επιτεθούν.

Μάλιστα, ο 11χρονος προκειμένου να ξεφύγει έφτασε μέχρι τις τουαλέτες όπου επιχείρησε να κρυφτεί, ωστόσο, φαίνεται πως η ομάδα των άλλων ανήλικων μαθητών τον κυνήγησε και τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει και να σπάσει το χέρι του. Προανάκριση διενεργεί το ΤΔΕΕ Ελευσίνας.